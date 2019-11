Minacce a Liliana Segre: Ciangherotti invita la senatrice ad Albenga

Albenga. “Provo sdegno e orrore per gli insulti e le minacce ricevuti via web dalla senatrice Liliana Segre che da oggi è sotto scorta di due Carabinieri che la accompagneranno in ogni suo spostamento”. Così, il consigliere comunale di minoranza albenganese Eraldo Ciangherotti interviene sul caso della senatrice a vita Liana Segre.

“Ho deciso di iscrivere al prossimo Consiglio comunale un ordine del giorno per invitare, in maniera unanime e condivisa da tutte le forze politiche ingaune, la Senatrice Lilinana Segre come testimonial ad Albenga in occasione della consegna della Medaglia d’oro al valore civile” spiega il capogruppo di minoranza di Forza Italia.

La richiesta del consigliere Ciangherotti dovrà ora passare al vaglio del parlamentino ingauno.