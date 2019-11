Millesimo, la minoranza chiede spiegazioni sulle frequenti chiusure al pubblico della biblioteca 

Millesimo. Biblioteca comunale troppo spesso chiusa al pubblico: il gruppo di minoranza “Diventiamo sindaco” interroga la giunta per conoscere le motivazioni.

“La richiesta di un chiarimento ufficiale, in forma scritta, nasce dalle istanze avanzate da alcuni utenti che hanno segnalato il prolungato disservizio nel periodo ottobre-novembre, in particolar modo relativamente alle chiusure del sabato mattina (6 su 7)”, spiegano dall’opposizione.

E ancora dal gruppo guidato Andrea Manconi: “Visto che, in concomitanza con il mercato settimanale, l’apertura del sabato mattina rende fruibile il servizio dato a numerosi utenti iscritti, in particolare a giovani lettori, vorremmo sapere perché la biblioteca “Cesare Garelli”, che rappresenta anche un punto di riferimento culturale importante per la Val Bormida, è aperta a singhiozzo”.