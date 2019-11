Millesimo, alla Società Operaia la premiazione del concorso “Un poster per la pace” dei Lions

Millesimo. Si terrà venerdì 15 novembre alle 10 presso la sala riunioni della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso in vicolo San Rocco a Millesimo la premiazione del concorso “Un poster per la pace”, il cammino della pace per il Lions Club Valbormida che quest’anno ha coinvolto l’istituto comprensivo “Lele Luzzati” di Millesimo.

Hanno partecipato 92 allievi delle seconde classi delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo di Millesimo (Millesimo, Calizzano e Cengio). Saranno premiati 10 allievi per avere creato dei posters meritevoli interpretando il messaggio “Il Cammino della Pace .

Il primo classificato avrà un’ulteriore valutazione nel Distretto Lions 108 Ia3 per la possibilità di aggiudicarsi un premio di 500 dollari americani (primi 25) o addirittura 5.000 dollari se risultasse il migliore a livello internazionale, con un viaggio premio alla sede Lions International di Oak Brook negli Stati Uniti.

Alla cerimonia di premiazione di Millesimo saranno present : la dirigente scolastica professoressa Sandra Voltolini, il presidente dei Lions Valbormida Marco Guzzone, il sindaco di Millesimo Aldo Picalli, i soci Lions Valbormida e tutti gli allievi partecipanti con il loro genitori.