Mezzo pesante incastrato a Capo Noli. E anche l’Aurelia in tilt

Noli. Mentre resta ancora critica la situazione sulla A10 dopo l’incendio al tir in galleria con 32 persone intossicate e circolazione bloccata in direzione Savona, la giornata infernale per la mobilità nel savonese si è completata con l’incidente avvenuto intorno alle 12 e 15 sulla via Aurelia, all’altezza di Capo Noli.

Protagonista ancora un mezzo pesante, il quale non potendo transitare sull’autostrada si è diretto sulla via Aurelia, ma all’altezza della curve di Capo Noli, sovrastate dal versante roccioso, è rimasto incastrato, bloccando il traffico in entrambe le direzioni marcia. Senza successo ogni possibilità di manovra.

Una situazione di caos alla viabilità quasi senza precedenti, considerato che l’Aurelia era già congestionata a seguito della chiusura del tratto di A10 da Pietra Ligure a Spotorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a spostare il tir incastrato, consentendo, ad ora, la riapertura dell’Aurelia ma ad una sola corsia di marcia. I pompieri stanno ancora operando sul tratto di Capo Noli, così come la polizia municipale.

Code e disagi infiniti oggi per gli automobilisti in transito e diretti verso Savona: tempi di percorrenza biblici.