Liguria. Si allontana ulteriormente la depressione consentendo un più marcato miglioramento delle condizioni meteo nella giornate di martedì e mercoledì. Nuova perturbazione mercoledì. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Oggi, lunedì 25 novembre. Nuvolosità sparsa al mattino, a tratti ancora localmente compatta, specie nelle zone interne e sulle Alpi Liguri. Possibili addensamenti di nubi basse sulle cime appenniniche del settore centro-occidentale, e più in generale a ridosso dei versanti padani. Tendenza a rapide schiarite che diverranno sempre più ampie nel corso della giornata con tempo in prevalenza soleggiato nel pomeriggio. Venti: Settentrionali moderati o tesi. Qualche rinforzo sul centro ponente su valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto. Si attenuano in serata. Mari: Generalmente mosso, molto mosso al largo. Temperature in aumento nei valori massimi, comprese sulla costa tra 12 e 17 gradi, nell’interno tra 4 e 13.

Domani, martedì 26 novembre, mattinata variabile con ampie schiarite. Nubi in aumento nella seconda parte di giornata, ma in un contesto asciutto. Ulteriore infittimento della nuvolosità in serata. Venti: Da sud est in rotazione da sud ovest ai lati regionali. Tesi occidentali al largo in giornata. Mari: Da mosso a molto mosso. Temperature: Stazionare od in lieve calo nei valori massimi costieri.

Mercoledì 27 novembre perturbazione in transito con piogge maggiormente concentrate sul centro levante della regione. Migliora in serata.