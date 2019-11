Liguria Il transito di perturbazioni di origine atlantica aprono un periodo fortemente instabile sulla nostra regione con piogge, anche intense, e nevicate nell’interno. Inoltre dalla serata odierna saranno possibili temporali in transito da ponente al settore centrale.

Secondo gli esperti del Centro Limet, la giornata di oggi si apre all’insegna dei cieli coperti sul centro della regione dove nelle prime ore del mattino si sono verificate delle leggere pioviggini mentre a levante e nell’estremo ponente per ora prevalgono condizioni di cielo per lo più sereno. Le temperature minime questa mattina hanno un sapore invernale, infatti sulla costa sono comprese tra 5 e 11 gradi mentre nelle zone interne oscillano tra -3 e 5 gradi. Il valore più basso a fondovalle è stato registrato a Cabanne (GE) con ben -4.3 gradi mentre in quota troviamo i -4.5 gradi del Rifugio La Terza situato a 2.065 metri. Nelle zone con minime sottozero si registrano leggere gelate.

La giornata di oggi vedrà un aumento progressivo delle nubi in mattinata che coinvolgerà tutta la regione. Piogge sparse o rovesci interesseranno il centro-levante dove assumeranno anche intensità moderata. Neve su val Trebbia e Aveto sopra i 1300-1400 metri. Tempo più asciutto a ponente a parte qualche pioggia sull’estremo imperiese.

Nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni sul settore centro-orientale della regione; piogge in arrivo sull’Imperiese in estensione a tutto il ponente della regione e poi al centro fino al Tigullio tra la sera e la successiva notte. Rischio di temporali tra il genovese di ponente e il savonese di levante, nevicate sopra i 1200-1300 metri sulle Alpi Liguri, 700-800 metri su interno savonese fino alla valle dell’Orba; a levante quota neve in rialzo fino a 1700 metri. I venti saranno moderati da nord al mattino sul centro e il ponente, moderati da sud est a levante.

Generale rotazione a sud-est e rinforzo fino a forti in serata specie sul settore orientale del golfo. Mare da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo in serata specie sui settori est. Infine le temperature massime odierne sulla costa raggiungeranno i 10/15 gradi mentre nelle zone interne i 5/11 gradi.