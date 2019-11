Liguria. Il continuo afflusso di correnti instabili dal nord Atlantico determina tempo a tratti perturbato sulla nostra regione con piogge e temporali anche intensi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, dopo una notte con poche nubi, dalla mattinata di oggi giovedì 7 novembre nuovo aumento della nuvolosità da ovest verso est. In un primo tempo gli eventuali rovesci saranno sporadici e relegati alla fascia interna del settore centrale ed orientale, tempo più asciutto lungo le coste. Tra il pomeriggio e la serata intensificazione dei fenomeni su tutta la regione con rischio di temporali localmente forti tra genovese e Tigullio. Più sporadiche le piogge sull’imperiese.

Venti da deboli a moderati da sud o sud ovest, rinforzi nelle situazioni temporalesche. Mare in temporaneo calo fino a mosso nella notte, nuovo aumento del moto ondoso fino a localmente agitato al largo in serata. Temperature in generale diminuzione: sulla costa minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 16 e 18 gradi; all’interno minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 16 gradi.

Domani, venerdì 8 novembre, avremo tempo perturbato su tutta la regione con rovesci e temporali più intensi sul settore centrale e sul Levante. Più sporadici, ma sempre presenti, i fenomeni a ponente. Eventuali schiarite avranno carattere temporaneo.

Venti moderati o forti da sud-ovest, in rotazione a nord in serata su tutta la regione. Mare molto mosso, localmente agitato. Temperature in calo.