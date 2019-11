Liguria. Il sistema perturbato che ha determinato abbondanti precipitazioni sul capoluogo ligure è in attenuazione e allontanamento verso levante. Provvidenziale intervallo stabile. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti della rete Limet.

Oggi, mercoledì 20 novembre, nuvolosità concentrata nell’interno e tra imperiese e savonese, dove non si escludono residue precipitazioni; aperture sulle riviere con fasi soleggiate predominanti, ma nuovo aumento della nuvolosità in serata e ritorno delle piogge tra il Tigullio e lo spezzino. Venti di tramontana in attenuazione, segue debole/moderato da ovest-nord-ovest, sul Golfo di Genova, da sud-ovest moderato/teso sull’alto Ligure. Mare generalmente mosso con onda da sud in ulteriore calo. Temperature in ripresa comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra 3 e 12.

Domani, giovedì 21 novembre, debole passaggio perturbato determina precipitazioni al più moderate a levante, nuovo calo della quota neve attorno ai 1300-1400 metri; variabile a ponente, parziali aperture dal pomeriggio.

Venerdì 22 novembre ancora nubi e precipitazioni, neve sulle cime Appenniniche su quote medie in abbassamento dalla sera lungo le valli savonesi.