Regione. Tra oggi e le prime ore di domani (domenica) fase di acuto maltempo sulla nostra regione, meritevole di particolare attenzione, specie sul settore centro-occidentale, dove si avranno accumuli piovosi molto elevati e conseguenti situazioni di stress idraulico-idrogeologico. Il quadro tenderà lentamente a migliorare nel corso della giornata di domenica. Bel tempo, invece, lunedì.

Avvisi: CRITICITA’: Piogge molto intense colpiranno il settore centro-occidentale ligure a partire dalla prossima notte. Si stimano accumuli totali anche superiori a 3/400mm nelle aree interne del ponente genovese e del Savonese, in successiva estensione anche all’Imperiese. Attese situazioni di marcato stress di tipo idraulico-idrogeologico, con pericolo di allagamenti, esondazioni, frane e smottamenti. Prestare massima attenzione anche per via della fusione nel manto nevoso ancora presente in quota. Venti di burrasca sul Mar Ligure e lungo le coste, specie del centro-levante.

Foto 2 di 2



Cielo e Fenomeni: FORTE MALTEMPO su buona parte della regione. Piogge intense e persistenti inizialmente più probabili tra Genovese di ponente e Savonese orientale, ma in estensione a tutta la Riviera di Ponente entro il pomeriggio. Si stimano fenomeni particolarmente intensi nell’area del Beigua, del Melogno, Valle Bormida e Alpi Liguri con cumulate precipitative localmente superiori a 3/400mm. Attese delle criticità di carattere idraulico-idrogeologico, con numerosi allagementi, possibile esondazione di rivi e torrenti, frane e smottamenti. Sul settore centro-orientale precipitazioni presenti, localmente a carattere di rovescio, ma alternate a pause asciutte. Quota neve in rialzo e limitata alle Alpi Liguri sopra i 1500-1600 metri. Pioggia a tutte le quote nel comparto appenninico.

Venti: Di burrasca da sud-est sul settore centro-orientale del Golfo specie nel pomeriggio. Mari: Agitato, localmente molto agitato al largo e sul medio ponente. Temperature: In aumento, specie lungo le coste: Costa: min +12/+14°C, max: +13/+16°C; Interno: min +4/+12°C, max: +7/+13°C.