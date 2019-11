Regione. Confermata la tendenza delle scorse settimane: se la giornata di Ognissanti in Liguria si caratterizzerà per cielo parzialmente nuvoloso e temperature in picchiata ma senza precipitazioni, sarà il weekend a portare maltempo diffuso con piogge e temporali anche forti. Colpa della cosiddetta “porta atlantica” che attira tempo perturbato, vento forte e mare agitato. Ecco le previsioni elaborate dal centro meteo dell’associazione Limet.

OGGI, 1 NOVEMBRE. Al primo mattino venti da nord fino a forti sul settore centro-occidentale. Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel tratto compreso tra Savona e lo Spezzino occidentale (con relativo entroterra); altrove schiarite anche ampie.

Foto 2 di 2



Fin dal primo pomeriggio rapido aumento della nuvolosità sull’intera regione, dalla sera le prime deboli precipitazioni interesseranno l’Imperiese. Venti: Localmente forti da nord al primo mattino tra Genova e Capo Mele, poi graduale rotazione a sud-ovest nel corso della giornata. Mari: Al mattino stirato sotto-costa e mosso al largo, nel pomeriggio poco mosso o mosso. Temperature: Minime in diminuzione, massime stazionarie. Costa: min 9/14°C, max: 16/18°C. Interno: min 0/9°C, max: 13/15°C

DOMANI, 2 NOVEMBRE. Fenomeni intensi su Imperiese e levante Ligure. Dal pomeriggio venti moderati/forti da nord sul ponente e dai quadranti meridionali sul centro-levante. Cielo e Fenomeni: Al mattino precipitazioni deboli o moderate ovunque. Nel corso della giornata intensificazione dei fenomeni in particolare sull’Imperiese e tra il Genovesato orientale e lo Spezzino occidentale con anche qualche colpo di tuono. Venti: Deboli da sud al mattino, mentre nel corso del pomeriggio moderati o forti da nord a ponente e dai quadranti meridionali sul centro-levante. Mari: Mosso. Temperature: Minime in lieve rialzo, massime stazionarie.

DOPODOMANI, 3 NOVEMBRE. Precipitazioni intense nell’entroterra del levante, terreni delle medesime zone sotto stress idrogeologico. Venti forti o di burrasca da sud-ovest, mare agitato. Cielo e Fenomeni: Precipitazioni intense e persistenti nell’entroterra del levante, meno intense ed intermittenti altrove. Temperature in aumento. Venti forti o di burrasca da sud-ovest e mare agitato.