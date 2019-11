Liguria. permangono forti venti settentrionali, in particolare sul settore centro-occidentale; su queste zone ulteriori rinforzi a burrasca al mattino, in particolare su valichi appenninici, sbocchi vallivi; Mar agitato sull’alto Ligure per onda formata da nord.

Vortice ciclonico in approfondimento sul canale di Sardegna determina tempo fortemente perturbato sulle Isole Maggiori e sull’area tirrenica; sulla Liguria intensi flussi settentrionali richiamati dal centro di bassa pressione indurranno una temporanea pausa asciutta nella giornata di domani.

Cielo e Fenomeni: copertura ancora compatta a levante e lungo il versante nord dell’Appennino durante la notte e al primo mattino; nel corso della giornata schiarite ad iniziare dalla Rivera di ponente, in successiva estensione al resto della costa. Entro sera nuova intensificazione della copertura nuvolosa ad iniziare dallo spezzino e dal Tigullio in propagazione verso ponente a cui saranno associate deboli precipitazioni. Quota neve oltre i 1400 m.

Venti: sostenuti settentrionali, rinforzi come da avviso. Mari: mosso sotto-costa a levante, mosso a ponente fino a molto mosso su Capo Mele; generalmente agitato al largo, moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: in aumento di qualche punto i valori in quota; aumentano le massime sulla Riviera di Ponente.

Costa: min 8/12°C, max: 11/15°C

Interno: min -1/7°C, max: 2/12°C