Liguria. Il nord-italia seguita ad essere bersagliato da impulsi atlantici alimentati da aria via via più fredda. Spiccata variabilità in Liguria, in un contesto freddo per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: Venti forti da nord tra il pomeriggio e la sera tra Savona e Genova. Mari molto mossi, fino ad agitati a largo.

Foto 2 di 2



Cielo e Fenomeni: Giornata spiccatamente variabile: al mattino ancora note di instabilità, con la possibilità di piovaschi e rovesci, anche a sfondo temporalesco, specie su savonese e genovese. Fenomeni che andranno progressivamente spegnendosi nel corso del pomeriggio, prima di una nuova ripresa dell’instabilità in serata, questa volta diretta prevalentemente ai settori interni del savonese e dell’imperiese, con quota neve in graduale calo nel corso della notte successiva, fin localmente sotto i 1000 metri in val Bormida.

Venti: Moderati/tesi da nord/nord-est al mattino. Rinforzeranno tra il pomeriggio e la sera tra Savona e Genova, con raffiche anche superiori a 60/70 km/h.

Mari: Stirati o mossi sotto-costa, mossi a largo. Moto ondoso in aumento nel corso della giornata. In serata mari tra mossi e molto mossi sotto-costa, agitati a largo.

Temperature: In calo, specie sui rilievi.

Costa: min +6/+12°C, max: +13/+16°C

Interno: min +-0/+6°C, max: +6/+12°C