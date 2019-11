Liguria. Una strutturata circolazione depressionaria, alimentata da aria piuttosto fredda per il periodo, influenzerà le condizioni meteo dei prossimi giorni sul nord-Italia e sulla nostra regione, con piogge, anche a sfondo temporalesco, e nevicate sui rilievi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, quella di oggi domenica 17 novembre sarà una giornata spiccatamente instabile. Dalla notte primi fenomeni in risalita da sud-est, interesseranno soprattutto le zone interne, con nevicate per lo più deboli al di sopra dei 400/600 metri a ponente, 800/1000 metri a levante. Al mattino fenomenologia più corposa investirà il settore centro-orientale della regione con piogge e grandinate, accompagnate da qualche colpo di tuono. Nevicate, anche di moderata intensità avranno luogo nelle zone interne, al di sopra dei 400/600 metri a ponente, 700/900 metri a levante. Nel pomeriggio fenomeni in esaurimento sui bacini marittimi, si attarderanno invece sui versanti padani, specie centro-orientali, e sullo spezzino.

Venti al mattino tesi/forti dai quadranti settentrionali, burrascosi allo sbocco delle vallate tra Savona e Genova, sui crinali montuosi più esposti e in mare aperto. Nel corso del pomeriggio rotazione delle correnti a sud/sud-ovest, che rinforzeranno in serata. Mari stirati o mossi sotto-costa, molto mossi od agitati a largo.

Temperature in lieve diminuzione: sulla costa minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra -1 e 5 gradi, massime tra 3 e 11 gradi.