Liguria. Ciclone mediterraneo accompagnato da aria più fredda si porta a sud del Mar Ligure, condizionando il tempo sulla nostra regione. Inizio di settimana quindi instabile, anche se in parziale sottovento con maggiori effetti al largo, in un contesto ventoso e più freddo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: Per forti venti settentrionali, in particolare sul settore centro-occidentale. Sino a burrasca su valichi appenninici, sbocchi vallivi, zone esposte a nord, ed in generale al largo dove il mare risulterà tra molto mosso e agitato, specie il basso bacino Ligure occidentale.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo generalmente coperto con qualche debole pioggia intermittente disorganizzata. Nel corso della giornata temporali in mare aperto che tenderanno a risalire parzialmente verso nord, anche se i massimi effetti rimarranno al largo. Intensificazione quindi dei fenomeni con piogge anche moderate tra pomeriggio e sera, che potranno esser comunque intervallate da pause asciutte, più lunghe sull’Imperiese occidentale. Qualche rovescio più intenso sui rilievi che affacciano sui versanti padani. Quota neve in calo sino a circa 1200 metri a ponente, localmente più in basso su Alpi Liguri e Marittime, 1400 a levante.

Venti: Forti settentrionali come da avviso. Sino a Burrasca al largo.

Mari: Stirato sotto costa. Da molto mosso ad agitato al largo.

Temperature: In calo.

Costa: min +9/+10°C, max: +11/+14°C

Interno: min +0/+8°C, max: +4/+11°C