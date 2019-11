Liguria. Un sistema di bassa pressione situato tra Mar di Corsica e Mar Ligure sud-occidentale porterà generali condizioni di maltempo su tutta la nostra regione con precipitazioni a tratti intense e persistenti. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: Piogge localmente intense e persistenti. Venti forti settentrionali su centro-ponente con raffiche fino a 100 km/h su zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto, e da E sul levante fino a 70-80 Km/h. Mare sino a localmente agitato.

Cielo e Fenomeni: cielo molto nuvoloso ovunque con piogge moderate e a tratti forti anche a carattere temporalesco soprattutto sul settore centro-orientale, in particolare tra Genovese e Tigullio, mentre saranno più deboli sull’Imperiese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni andranno via via calando di intensità sul settore centro-orientale della regione, mentre insisteranno a Ponente. In serata esaurimento graduale dei fenomeni un po’ ovunque. Nevicate moderate fino a fondovalle sui bacini padani dell’interno ponentino (Val Bormida e Alpi Liguri) con accumuli fino a 50cm. Quota neve più alta sopra i 1000m a Levante tra la Val Trebbia e la Val d’Aveto. Stante l’attuale condizione dei terreni saturi su gran parte della regione, sussiste il rischio concreto di frane e smottamenti soprattutto sul centro-levante.

Venti: forti da nord su centro-ponente con raffiche fino a 100 km/h su zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto, e da E sul levante fino a 70-80 Km/h.

Mari: sino a localmente agitato.

Temperature: in calo

Costa: min +5/+8°C, max: +7/+10°C

Interno: min -1/+3°C, max: +2/+8°C