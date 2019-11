Liguria. Corridoio atlantico in grande spolvero: numerose perturbazioni si susseguiranno nel corso dei prossimi giorni, recando condizioni meteo spiccatamente autunnali sul nord-Italia. Temperature in tendente calo, grossomodo in linea con le medie per il periodo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, anche alla luce dell’allerta meteo diramato dalla protezione civile, la giornata di oggi, domenica 3 novembre, sarà marcatamente perturbata a causa del transito di un intenso sistema depressionario. Tra la notte e il primo mattino piogge diffuse su tutta la regione, più insistenti e anche a sfondo temporalesco su imperiese e genovesato. Nel corso del pomeriggio graduale miglioramento sul ponente regionale e inasprimento dei fenomeni su genovese e spezzino, ove potranno avere luogo manifestazioni temporalesche anche di forte intensità. In serata schiarite in avanzamento da ovest verso est, residui, deboli precipitazioni sull’estremo levante.

Al mattino venti tesi/forti da sud/sud-ovest su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio rotazione a ovest/nord-ovest sul medio-ponente, rinforzo della ventilazione sud-occidentale invece in mare aperto, dove raggiungerà forza di burrasca o burrasca forte. Prestare molta attenzione. Condizioni meteo-marine proibitive. Al mattino mari molto mossi sotto-costa, agitati a largo. Nel corso del pomeriggio e ancora di più dalla sera aumento del moto ondoso: mari che diverranno agitati lungo la riviera centro-levantina – con concreto rischio di mareggiate – molto agitati a largo. In serata attesi picchi d’onda di 5/7 metri sul medio-basso Ligure/nord di Capo Corso. Si raccomanda la massima attenzione, in particolare agli operatori degli stabilimenti balneari. Temperature in calo, specie sui rilievi: sulla costa minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 13 e 15 gradi; all’interno minime tra 2 e 11 gradi, massime tra 5 e 13 gradi.

Domani, lunedì 4 novembre, avremo una giornata spiccatamente variabile con nubi diffuse, più compatte sul medio-levante regionale, dove potrà avere luogo qualche pioggia nelle aree interne. Fenomeni che tenderanno ad intensificarsi in serata.

Venti al mattino tesi/forti da sud-ovest, ancora burrascosi in mare aperto. In graduale stemperamento nel corso della giornata. Mari al mattino molto mossi a ponente, agitati sul centro-levante, molto agitati a largo. Moto ondoso in progressivo abbattimento nel corso della giornata. Temperature pressochè stazionarie.