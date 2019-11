Liguria. Giornata di pausa con solo qualche residua nube sull’estremo levante e nelle zone interne in mattinata. Da domani nuovo peggioramento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

l’Europa è ancora in balia di correnti atlantiche. Mentre la depressione sul meridione italiano tende a colmarsi muovendosi lentamente verso nord est, un nuovo affondo atlantico è già pronto a tuffarsi nel Mediterraneo centro occidentale. Nel mezzo si inserisce però un debole promontorio anticiclonico che garantirà una giornata in gran parte soleggiata anche sulla nostra regione.

La mattinata sarà caratterizzata ancora da qualche nube residua sull’estremo levante e sui versanti padani del centro levante. Cielo poco nuvoloso da Genova verso ponente. Migliora già nel corso della mattinata anche sul levante. Nel pomeriggio transito di velature un po’ su tutta la regione. Quindi tenete le macchine fotografiche a portata di mano per immortalare un tramonto che dovrebbe essere altamente spettacolare.

Le temperature massime saranno in aumento con punte fino a sfiorare i +20°C sulle coste del savonese di ponente. Ventilazione ancora sostenuta da nord specialmente allo sbocco delle vallate di genovese e savonese. In calo ed in rotazione da sud nel pomeriggio. Mare stirato dal vento sottocosta, localmente molto mosso a levante. Moto ondoso in calo dal pomeriggio.

La giornata di domani sarà caratterizzata, come anticipato, da un rapido peggioramento.