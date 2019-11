Mense scolastiche: a Vado Ligure genitori e insegnanti alla scoperta del centro cottura Camst

Vado Ligure. Sarà una vera e propria “operazione trasparenza” quella che, venerdì 8 novembre alle ore 16, andrà in scena presso il centro cottura Camst di via Piave 33 a Vado Ligure.

Il Comune di Savona, infatti, organizza una visita guidata all’interno del centro dove si producono i pasti per illustrare l’intero ciclo produttivo del pasto servito presso i refettori scolastici savonesi.

“E’ un’importante occasione per verificare di persona e in trasparenza come si realizzano le preparazioni gastronomiche, per conoscere le modalità di lavorazione, i criteri di selezione dei fornitori, l’organizzazione del magazzino, la cottura, la distribuzione e l’organizzazione dell’intero servizio – spiegano dal comune – subito dopo la visita si potranno degustare alcuni piatti presenti nel menù scolastico che sono quotidianamente serviti agli utenti”.

Destinatari dell’iniziativa sono i componenti del comitato mensa (compresi i Dirigenti scolastici), oltre ad un genitore/insegnante a testa che gli stessi potranno individuare fra coloro che sono maggiormente critici nei confronti del servizio di ristorazione, affinché il sopralluogo possa essere utile per chiarire qualsiasi dubbio o perplessità riguardo al servizio.