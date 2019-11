Provincia. Si va verso la chiusura delle scuole della Provincia di Savona nella giornata di domani. È un’ultim’ora, ma non una notizia ufficiale (dovrebbe diventarlo a breve) anche se ha già cominciato a macchia d’olio con il classico tam-tam su WhatsApp.

Proprio in questi minuti, infatti, i membri dell’organo provinciale stanno valutando, con il vicepresidente con delega alle scuole Bonasera, impegnato per capire il da farsi.

di 64 Galleria fotografica Allerta rossa, il day after nel savonese









Ma la decisione sembra essere imminente, complici i danni alle scuole stesse (alcuni istituti sono “vittime” di criticità anche importanti), ma anche e sopratutto la situazione di strade e arterie stradali.

Tra frane, allagamenti e smottamenti potrebbe essere difficilissimo, se non impossibile, e molto pericoloso cercare di raggiungere i vari istituti scolastici, in particolare per chi arriva dai vari entroterra.

Si va, dunque, ribadiamo, verso la CHIUSURA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DOMANI (lunedì 25 novembre).

Aggiornamenti in giornata