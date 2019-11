Maltempo, Toti: “Piano straordinario per le infrastrutture in Liguria”

Liguria. “È indispensabile un piano straordinario di infrastrutture per la Liguria: in questo paese bisogna smetterla di parlare di cantieri e non aprirli. Serve coraggio: non siamo cementificatori ma vogliamo smetterla con un ambientalismo che non ha migliorato questo paese ma, anzi, lo sta lasciando indietro di anni”.

Così si è espresso il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che oggi a Savona ha incontrato il ministro delle infrastrutture De Micheli e i sindaci del savonese per poi effettuare un sopralluogo sulla Sp29 di Cadibona, a seguito del maltempo che ha colpito la provincia durante l’allerta rossa diramata dalla protezione civile nei giorni scorsi, con una frana che ha determinato il crollo di un viadotto autostradale sulla A6 tra Savona e Altare.

“Una perturbazione seppur eccezionale come quella che abbiamo vissuto – ha aggiunto Toti – ha messo in ginocchio un pezzo del Paese tra quelli più produttivi e industrializzati, da cui dipende un pezzo della nostra economia perché queste arterie stradali sono essenziali per i nostri porti e per l’intero nord ovest”.