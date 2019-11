Maltempo, Ripamonti (Lega), “Inviata richiesta di sospensione pedaggi ad Autofiori”

Provincia. “Ho inviato formale richiesta scritta ad Autofiori perché venga sospeso il pagamento dei pedaggi nel tratto tra Finale Ligure e Pietra Ligure, dopo che una frana ha comportato la chiusura al traffico dell’Aurelia a Finale Ligure in località Caprazoppa, rendendo irraggiungibile, via Statale, Finale da Borgio Verezzi”.

Parole del senatore e neo commissario della Lega di Savona Paolo Ripamonti, che ha proseguito: “L’unica via di accesso, infatti, è la strada che collega Verezzi e Bracciale-Gorra, un percorso a dir poco disagevole e comunque interessato da frane e smottamenti. I cittadini della provincia di Savona, pendolari e imprese, in questi giorni stanno subendo difficoltà enormi in fatto di viabilità: alla già critica situazione dovuta alla chiusura della A6, si sono aggiunti i disagi conseguenti alla chiusura di molti tratti, distribuiti a macchia di leopardo sul territorio provinciale, dalla costa all’entroterra, che penalizzano il diritto alla mobilità dei savonesi”.

“La sospensione dei pedaggi, almeno per le tratte autostradali, la cui percorrenza si è resa pressoché obbligatoria per gli spostamenti quotidiani dei residenti, è indispensabile per assicurare il diritto sacrosanto alla mobilità dei savonesi, oggi doppiamente penalizzati anche dal punto di vista economico”, ha concluso Ripamonti.