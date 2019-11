Caprazoppa chiusa, il consigliere finalese Fasciolo scrive al sindaco: “Autostrada gratis nel tratto Finale-Pietra”

Finale Ligure. Il consigliere comunale di minoranza di Finale Ligure del gruppo “Le Persone al Centro” Camilla Fasciolo scrive al sindaco Ugo Frascherelli a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta in provincia di Savona e, quindi, anche sul territorio finalese.

Scrive Fasciolo: “Con la presente, il Consigliere Camilla Fasciolo del gruppo Le Persone al Centro intende porre all‘attenzione dell’Ill.mo.Signor Sindaco l’annosa questione della viabilità in entrata ed uscita dalla cittadina che si e’ venuta a creare dopo gli eventi meteo dello scorso 23 e 24 novembre. A seguito di una frana, è stato chiuso il collegamento con la vicina Pietra, costituendo un disagio per tutti i cittadini e soprattutto per chi ha necessità di recarsi al nosocomio pietrese o agli studenti che devono raggiungere gli istituti Finalesi”.

Spiega il consigliere di minoranza: “Considerata la poca stabilità dei terreni limitrofi, non resta altra via che non sia il tratto autostradale Finale Ligure/Pietra Ligure, con conseguenti esborsi da parte dei cittadini. Apprendiamo che la riapertura è auspicata per il fine settimana, ma se così non fosse il disagio potrebbe protrarsi”.

“Non sono a conoscenza se il Sindaco si sia già attivato in tal senso, allo stato attuale non mi risulta, ma sono certa che vorrà provvedere a richiedere alla società preposta, che tanto deve alla nostra Regione, che renda la percorrenza del tratto interessato gratuita per il tempo necessario al ripristino della viabilità” conclude Camilla Fasciolo.