Maltempo, Foscolo (Lega): “Serve azione rapida, investimenti e infrastrutture per superare emergenza e far rialzare Liguria”

Liguria. “La recente ondata di maltempo sulla Liguria ha colpito in maniera profonda una terra già in grande difficoltà sotto il profilo dei collegamenti e del dissesto idrogeologico. La conta dei danni, per fortuna senza vittime, traccia uno scenario molto preoccupante e parla di una regione nuovamente martoriata, ferita, in ginocchio”. Lo ha dichiarato Sara Foscolo, deputata ligure della Lega, nel suo intervento alla Camera dei Deputati.

“Come se il tragico crollo del ponte Morandi non avesse rappresentato un colpo durissimo, lasciando un territorio isolato e in mancanza di collegamenti, domenica abbiamo assistito a un nuovo impressionante crollo. Un evento che isola nuovamente e ulteriormente il ponente e la Val Bormida e che colpisce fabbriche, aziende, trasporto, porto, lavoratori, tutto il tessuto economico del territorio. Più volte i liguri hanno dimostrato al mondo la propria resilienza, rimboccandosi le maniche per rialzare la testa. Lo faremo ancora, per l’ennesima volta, ma serve l’aiuto di tutti, a cominciare da quello delle istituzioni; serve un’azione comune, rapida, per porre rimedio all’emergenza, ripristinare i collegamenti e mettere fine all’isolamento.”

“Come la Lega ripete da tempo, servono investimenti per infrastrutture moderne, funzionanti: lo sblocco del raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia o l’Albenga-Carcare-Predosa, solo per citarne alcune. La Liguria deve rialzarsi e tornare a recitare un ruolo da protagonista nell’economia di tutta l’Italia. Bisogna fare presto perché non c’è più tempo da perdere”, conclude Foscolo.