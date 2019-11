Maltempo, Foscolo (Lega): “Bene riapertura A6, ora sospensione dei pedaggi su tratte Autofiori”

Provincia. “È decisamente positiva la notizia della riapertura, prevista per domani, dell’Autofiori A6 Torino-Savona, dopo il crollo del viadotto di domenica, ma non bisogna abbassare l’attenzione sul resto della viabilità del territorio savonese, profondamente flagellato dal maltempo” questo il commento del deputato della Lega savonese Sara Foscolo sulla notizia della riapertura – domattina – dell’autostrada A6.

Spiega Foscolo: “I danni e i disagi hanno coinvolto anche l’Aurelia, con una frana in località Caprazoppa, a Finale Ligure, rendendo di fatto obbligatorio il transito sull’Autofiori da e per Pietra Ligure”.

“Per alleggerire i disagi e i conseguenti costi per i savonesi che ogni giorno devono percorrere obbligatoriamente l’Autostrada dei Fiori, in assenza di un’adeguata alternativa su viabilità ordinaria, ho richiesto formalmente alla società concessionaria la sospensione dei pedaggi, almeno per la tratta interessata dallo smottamento della Caprazoppa” conclude deputata savonese della Lega Sara Foscolo.