Provincia. Tutte le scuole superiori saranno chiuse domani in tutto il savonese. Una decisione presa dalla Provincia di Savona in seguito ai numerosi disastri in giro per tutto il territorio, con frazioni isolate e frane che stanno paralizzando le principali arterie stradale. Senza contare che alcuni istituti sono stati essi stessi “vittima” di criticità anche importanti.

Lo ha confermato pochissimi minuti fa Francesco Bonasera, vicepresidente della Provincia: “A seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito la nostra provincia ed all fine di consentire agli uffici della Provincia di Savona di effettuare le opportune verifiche di sicurezza sugli stabili destinati a sedi o succursali degli Istituti Superiori, a titolo cauzionale e preventivo, i funzionari della Provincia e gli amministratori hanno deciso, con ordinanza, di tenere chiusi gli Istituti superiori nella giornata di domani 25/11 fino alle ore 14. Abbiamo comunicato la decisione anche direttamente ai Sindaci delle località di Carcare, Cairo Montenotte, Savona, Finale Ligure, Loano, Albenga ed Alassio oltre ovviamente ai Dirigenti scolastici degli istituti interessati”.

di 64 Galleria fotografica Allerta rossa, il day after nel savonese









La “giurisdizione” della Provincia, però, si limita agli istituti superiori, mentre per scuole elementari e medie la palla è in mano ai sindaci. In questo articolo pubblicheremo per tutto il pomeriggio le decisioni in merito.

SAVONA: le scuole superiori, come detto, sono tutte chiuse. Per quanto riguarda elementari e medie, gli edifici scolastici sono tutti agibili, ma vista la situazione delle strade e le varie criticità (270 persone isolate a Marmorassi, Santuario irraggiungibile, via San Nazario parzialmente crollata) si sta valutando se chiudere domani. A rischio anche il mercato. Aggiornamenti nelle prossime ore.

VALBORMIDA: al momento l’unica scuola primaria chiusa sarà quella di Ferrania. Tutte le altre scuole dell’obbligo di competenza comunale in valle saranno aperte, e anche Valbormida Formazione. Chiusi invece il Liceo Calasanzio, l’Iss di Cairo e la sezione di Ferrania come da ordinanza della Provincia.

ALBENGA: chiusi il liceo Giordano Bruno, le scuole Paccini (secondo e terzo piano) e agraria.

BERGEGGI: scuole aperte.

FINALE LIGURE: sopralluoghi in corso, aggiornamenti nel pomeriggio.

STELLA: scuole chiuse, sospeso anche il servizio di raccolta rifiuti.

VADO LIGURE: scuole aperte.

Aggiornamenti in corso