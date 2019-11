Maltempo, Casella (Alassio volta pagina): “La cura del territorio è una priorità per lo sviluppo”

Alassio. “Ci risiamo! Quanto fa male vedere la nostra regione nuovamente in ginocchio. Dalle cittadine rivierasche, all’entroterra, dalle piane alla di nuovo sofferente Genova, il nostro territorio mostra ancora una volta, tragicamente, tutta la sua fragilità. È una priorità assoluta, per chiunque ricopra incarichi pubblici, ad ogni livello, dal Governo ai più piccoli Consigli Comunali mettere la cura del territorio al primo posto come condizione indispensabile per qualsiasi azione di sviluppo”. A dirlo è Jan Casella, consigliere comunale di Alassio Volta Pagina.

“Siamo di fronte, a detta degli esperti, a fenomeni meteorologici drammatici purtroppo sempre più frequenti: ciò che sembrava straordinario sta diventando ordinario – prosegue l’esponente politico – Purtroppo per molto tempo, in Liguria, troppo poco è stato fatto per il dissesto idrogeologico, per far fronte alle mareggiate, per la regimentazione delle acque e, a queste mancanze, si è aggiunta una escalation di cementificazioni”.

“Io sono una di quelle persone che ritengono che Sinistra e Destra esistano ancora, con le loro marcate diversità, ma la difesa dell’ambiente e del territorio deve diventare un punto comune di ogni schieramento in ogni parte d’Italia. Non è un feticcio, una mania, ne va delle nostre città, delle nostre case, della nostra economia, delle nostre vite”, dice ancora Casella.

“È facile dirlo oggi, come sto facendo, in queste ore in cui si incrociano ancora le dite prima della conta dei danni, il difficile sarà ricordarselo quando tornerà a splendere il sole, quando queste brutte giornate sembreranno un ricordo, proprio allora si dovrà utilizzare le congrue risorse ed energie per quell’infinità di opere alla messa in sicurezza del nostro territorio che troppo spesso sembrano invisibili ma che invece possono fare la differenza”, conclude Jan Casella di Alassio Volta Pagina.