Maltempo, Battelli (M5S): “Liguria in ginocchio, vicino a sindaci dei comuni colpiti e grazie a soccorritori”

Liguria. “In queste ore drammatiche per la nostra Liguria, funestata da un’ondata di maltempo che non sta risparmiando nessuno, sono davvero vicino a tutti i sindaci dei Comuni più colpiti e vorrei ringraziare vigili del fuoco, soccorritori, volontari che stanno facendo il possibile per mettere in sicurezza cittadini e infrastrutture”. Lo scrive in una nota il presidente della Commissione per le Politiche europee della Camera dei Deputati, il ligure Sergio Battelli.

“La frana che ha tagliato in due l’Aurelia è un duro colpo per la viabilità ligure, in questo momento Genova è raggiungibile solo tramite autostrada. Nel mio comune, Varazze, diverse famiglie sono isolate a causa di una frana. Albenga è in stato di massima allerta”, prosegue il parlamentare.

“Mi sento di esprimere vicinanza e solidarietà a tutti quei cittadini, ai commercianti, gli imprenditori che stanno vivendo ore drammatiche e che hanno subito pesanti danni. Assicuro fin da ora il mio massimo impegno per garantire gli aiuti necessari a superare questo ennesimo momento di difficoltà per la nostra regione”, conclude Battelli.

“La situazione allarmante e i danni che il maltempo sta infliggendo in queste ore non solo alla mia Liguria, ma anche al vicino Piemonte, sono per me motivo di apprensione – aggiunge la senatrice ligure del Movimento 5 Stelle Elena Botto – Le condizioni critiche stanno purtroppo causando disagi alla popolazione: a loro va la mia solidarietà, così come ringrazio tutti gli operatori impegnati in questo momento”.