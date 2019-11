Savona. Il maltempo che ha martoriato la provincia di Savona lascia alle sue spalle numerosi disagi. La provincia è messa a dura prova e la viabilità in alcune aree completamente interrotta. Le forze politiche regionali hanno in queste ore preso posizione e manifestato la loro vicinanza alle persone colpite.

Andrea Melis, consigliere regionale del Movimento cinque stelle, parla dell’urgenza di “avviare fin da subito le verifiche puntuali per valutare i danni e inoltrare velocemente le richieste verso Regione e Stato affinché si possa procedere alla messa in sicurezza, dove necessario, e al ripristino in particolar modo delle strade dell’entroterra, oltre a quanto i Comuni autonomamente riusciranno a fare. Da parte mia, ci sarà la massima disponibilità e il massimo impegno perché l’iter per far fronte alle emergenze e alle necessità avvenga in tempi celeri nell’interesse dei cittadini e dei nostri territori”. Poi non manca il “ringraziamento a tutto il sistema di Protezione Civile che, con le sue molteplici componenti, ha garantito un presidio costante evitando conseguenze peggiori”.

Foto 2 di 2



Si fa sentire anche l’onorevole Franco Vazio: “Guardando alle paure e ai disastri a cui abbiamo assistito, dobbiamo ringraziare le donne e gli uomini della Protezione Civile e delle nostre amministrazioni comunali che per tutta la notte, e ancora in queste ore, hanno fronteggiato in modo esemplare condizioni meteorologiche eccezionali e situazioni gravissime – commenta il vice presidente della Commissione giustizia – Le nostre imprese e i cittadini liguri hanno però nuovamente subito danni gravissimi. Crollano viadotti, le città e i campi si allagano, le imprese sono in ginocchio. Dobbiamo insistere e pretendere che siano finanziati immediatamente quei lavori di prevenzione che, se non potranno totalmente contenere la furia della natura, almeno saranno in grado di limitare i danni”.

Riguardo l’attuale situazione, però, “Subito va dichiarato lo stato di emergenza e poi approvata una decretazione d’urgenza. Siamo al lavoro perché nessuno sia lasciato da solo di fronte ai disastri subiti, perché si colmino i buchi del vecchio decreto Genova, perché lo Stato prenda per mano chi è caduto e lo aiuti a rialzarsi”.

Per la rappresentanza di Sinistra italiana “il primo pensiero, e ringraziamento, va sicuramente ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. La macchina degli interventi è stata di nuovo pronta ed encomiabile”. “Ma, una volta preso atto di questo, non può che sorgere la rabbia e l’amarezza per una situazione che ogni anno pare ripetersi, identica nella trama e nelle nefaste conseguenze – prosegue la forza politica – E la situazione attuale ci pone questioni ineluttabili: siamo di fronte a cambiamenti climatici irreversibili e dagli esiti sempre più pesanti. Nessuno, crediamo, possa più prendersi la responsabilità di negare i fatti. Quello che serve è un progetto globale che, partendo dalle coste, arrivi al nostro fragilissimo entroterra. Anno dopo anno contiamo i danni di uno scempio. Occorre che la Regione metta a disposizione risorse, professionalità e strumenti progettuali per salvaguardare e affrontare una situazione climatica oramai nota ed irreversibile”.

Italia in comune è durissima sulla situazione ligure e sulle dichiarazioni del presidente regionale Toti: “Non più tardi di un mese fa avevamo denunciato come non potessero più definirsi emergenze straordinarie le calamità naturali che si abbattono sulla nostra regione e gli eventi di questi giorni confermano, purtroppo, ed in maniera tragica quanto da noi sostenuto”. Per la forza politica “fanno ancora più preoccupare le incredibili dichiarazioni del presidente della Regione, Toti. Non sappiamo in quale paradiso virtuale si aggiri lo spirito di Toti, ma di fronte a frane, viadotti crollati, smottamenti, intere frazioni isolate, sfollati, danni incalcolabili, sostenere che la la nostra regione abbia retto e non sia in ginocchio ci pare, oltre che incredibile, offensivo anche per gli uomini e le donne che con spirito di sacrificio si sono prodigati in questi lunghissimi giorni e notti nel tentativo di evitare il peggio”. A loro “va il nostro plauso e il nostro ringraziamento, mentre certamente non va a chi cerca spudoratamente il consenso tra chi non vive e non conosce la drammaticità di queste ore.

Un buon amministratore nota gli errori e da quelli impara. Pensi, il presidente della regione, a fare il suo dovere ed attivarsi affinchè venga al più presto dichiarato lo stato di calamità naturale e lasci perdere le dichiarazioni deliranti e le passerelle elettorali che speculano sulla sofferenza delle persone”.

Molta attenzione della politica è rivolta al crollo del viadotto sulla A6: ” non bisogna giungere a conclusioni affrettate – dice il deputato genovese per Leu di èViva, Luca Pastorino – Certo, un fatto è evidente: ancora una volta la Liguria è in seria difficoltà. Bisogna comprendere le cause di questo nuovo cedimento e proseguire con rigorosi e costanti lavori di prevenzione e controllo. Quello della Liguria è un territorio fragile c’è la necessità di affrontare il dissesto idrogeologico e bisogna aggredire il tema della messa in sicurezza. Bisogna lavorare tutti insieme, con costanza su questo argomento, senza slogan né ansia di propaganda come è avvenuto in passato”.

Duro Santo Grammatico, rappresentante di Legambiente Liguria: “Non esistono solo responsabilità storiche per quanto sta avvenendo il Liguria. Anche recentemente non abbiamo visto un cambiamento nell’attenzione alla cura del territorio. L’ennesima tragedia sfiorata dimostra l’inadeguatezza della classe politica che non ha tutelato e non tutela i cittadini. Chiediamo da tempo un Piano di manutenzione diffuso delle infrastrutture e il riorientamento dei fondi per la loro messa in sicurezza. La nostra solidarietà a chi interviene in queste ore sul campo e alle persone colpite”.