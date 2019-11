Savona. L’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla città della Torretta “costringe” alla chiusura anche i tre centri commerciali della città. La decisione è arrivata pochi minuti fa.

La situazione è sotto controllo, ma le situazioni critiche in tutta la provincia sono davvero tante e l’appello di tutti gli amministratori è quello di restare il più possibile nelle proprie case. Impianti sportivi chiusi, eventi annullati: in molti si sono mossi proprio in questo senso.

di 106 Galleria fotografica Allerta meteo rossa 23 novembre nel savonese









E ora anche i tre centri commerciali cittadini, ossia il Gabbiano, le Officine e la Città sul Mare, hanno deciso di comune accordo con il Comune di “contribuire”, in qualche modo, a ridurre al minimo i rischi per i cittadini nelle prossime ore. I tre complessi chiuderanno quindi tutti alle 18.30 anziché all’orario consueto.

Resta da capire se l’apertura domattina avverrà regolarmente o se verrà posticipata alla fine dell’allerta, alle ore 12.