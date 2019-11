Malore fatale a 27 anni, a Ferrania l’ultimo saluto a Arianna Cianci

Cairo Montenotte. Si svolgerà domani mattina alle ore 10, nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Ferrania, il funerale di Arianna Cianci, la ragazza di 27 anni morta ieri mattina a causa di un malore fatale.

La ragazza si è sentita male mentre era per strada, a causa di una emorragia alla gola che non le ha lasciato scampo e ha reso inutili i tempestivi soccorsi. Arianna era riuscita a sconfiggere un tumore solo pochi anni fa, ma ultimamente il male era tornato e mercoledì avrebbe iniziato le cure. Sempre solare e sorridente, gli amici la ricordano come una persona molto attaccata alla vita e sempre positiva.

La salma di Arianna partirà domattina alle 9.30 dalla camera ardente, allestita nell’ospedale di Cairo Montenotte. Dopo il funerale verrà tumulata nel cimitero di Savona. La famiglia ha chiesto, invece dei fiori, di effettuare donazioni a una associazione di Genova che si occupa di trapianti di midollo.