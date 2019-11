Lunardon attacca Toti: “Faccia il presidente, non la bella statuina”

Liguria. “Toti faccia il presidente, non la bella statuina”. Parole e musica del consigliere regionale Giovanni Lunardon: destinatario della critica il presidente della Regione, accusato di essere troppo passivo.

“Toti ha un’idea tutta sua dell’amministrazione – tuona Lunardon – E pensa che il presidente della Regione debba assistere come uno spettatore passivo agli eventi e abbia come massimo scopo quello di ingaggiare scontri verbali con il Governo di turno (a patto che non vi facciano parte i suoi alleati, perché altrimenti sta zitto e accetta tutto)”.

“Il presidente della Regione invece – prosegue Lunardon – ha un ruolo attivo, non è un passacarte. Studia i dossier, si mette alla ricerca di risorse, programma, lavora insieme alle altre istituzioni. In poche parole: soprattutto amministra. Cosa che a Toti è del tutto sconosciuta”.