Loano. Un movimento franoso in atto a Loano ha costretto alla chiusura, a titolo precauzionale, di due strade: si tratta di via del Salice e via dei Quarzi.

La polizia locale ha posto i sigilli alle due arterie stradali per motivi di sicurezza, in attesa che si compiano le verifiche del caso sul versante instabile e sullo smottamento in atto.

La chiusura da parte del comando della polizia municipale loanese è stato deciso su disposizione dei vigili del fuoco, che hanno svolto in giornata un sopralluogo e consigliato lo stop alla circolazione nelle due vie loanesi interessate.