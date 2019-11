ll fotografo pietrese Gabriele Pedemonte incanta anche la Francia: i suoi scatti esposti a Parigi

Pietra Ligure. A volte basta davvero poco, come un regalo fatto a Natale da un fratello, e la vita può iniziare a prendere una forma diversa e, in parte, inaspettata.

Deve averlo pensato il fotografo pietrese Gabriele Pedemonte, che da qualche anno sta cavalcando l’onda dei successi delle sue fotografie. La sua è – a tutti gli effetti – un’ascesa professionale fulminea, che passa dalla conquista delle pagine della prestigiosa rivista “National Geographic” e arriva oggi sino a Parigi, dove alcuni scatti di Pedemonte sono stati protagonisti – insieme ad un collettivo tra i migliori fotografi internazionali – di una mostra in occasione della settimana della fotografia parigina (“Paris Photo”).

È orgoglioso Gabriele, orgoglioso dei risultati raggiunti e del lustro dato oltralpe all’immagine della sua città, Pietra Ligure, che nel 2018 lo ha visto anche essere insignito del titolo di pietrese dell’anno insieme ad altri due ragazzi. Ma nonostante l’innegabile successo che lo ha portato a esporre le sue fotografie insieme a quelle di un fotografo di fama internazionale come Jimmy Nelson, Pedemonte resta con i piedi a terra: “È un momento magico, ma ho ancora molto da imparare – racconta a IVG il giovane talento – essere stato selezionato in un collettivo internazionale di 62 tra i migliori fotografi del momento sulla scena mondiale mi rende felicissimo, lusingato e sicuramente anche incredulo”.

Niente male, quindi, per un ragazzo che ha iniziato a fare fotografie con uno smartphone e che ha trasformato una passione in un lavoro. Diversi, infatti, sono i viaggi già in programma per Pedemonte, che nei prossimi giorni volerà a Singapore, in Vietnam e in Cambogia e poi a gennaio in Cina. Prima dell’estate, inoltre, ad aspettarlo ci sarà un nuovo viaggio fotografico nella sua amata Africa.

Tanti progetti, fiumi di like suoi social sotto alle sue fotografie ed un’unica certezza: sentiremo ancora parlare di lui.