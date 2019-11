L’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi si presenta alle famiglie: ecco le date degli open-days

Alassio. Il dirigente scolastico dell’istituto Giancardi-Galiliei-Aicardi, Massimo Salza, ha presentato agli assessori alla scuola di Albenga e Alassio, Simona Vespo e Fabio Macheda, le date del calendario degli open day durante i quali famiglie e alunni potranno visitare e informarsi sui profili professionali dei diversi indirizzi e sull’offerta formativa dell’istituto.

“L’occasione promossa dalla scuola – come sottolinea il dirigente scolastico Massimo Salza – consentirà a famiglie ed alunni di confrontarsi con la nostra comunità educativa, composta da tre Istituti fondamentali per l’economia del nostro territorio. Un importante momento di esame, valutazione e scelta di percorsi e opportunità educative e formative legate all’industria, ai servizi, al commercio, all’agricoltura e al turismo.”

Gli open day saranno un evento formativo che vedrà gli alunni delle classi terminali, coordinati dai docenti della commissione orientamento, impegnati in attività di accoglienza e consulenza, con appuntamenti didattici che spaziano dalla robotica alla cucina, dall’agronomia all’informatica.

Dichiarano congiuntamente gli assessori Macheda e Vespo: “Fieri e orgogliosi di aver sui nostri territori istituti superiori di livello capaci sia di dare solide basi formative di tipo scolastico che di preparare alla vita professionale con un’attenzione sempre rivolta alle capacità occupazionali che gli alunni potranno intraprendere dopo il percorso formativo scolastico”.

Le date degli Open Day: per l’alberghiero sabato 23 novembre dalle 10 alle 17; per l’istituto tecnico-industriale sabato 23 novembre dalle 9 alle 16; per l’agrario venerdì 22 novembre dalle 14 alle 18.