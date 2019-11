“Liguria isolata”, vertice in Prefettura: “A6 aperta entro 24 ore. Cadibona a doppio senso nel weekend”

Provincia. “A6 aperta entro 24 ore. Cadibona nel weekend” è questo quanto emerso dall’ultimo vertice in Prefettura, con comunicazione del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, concluso pochi minuti fa.

“Non si può parlare di fumata nera, ma di fumata grigia. Un grigio che si schiarisce minuto dopo minuto, – ha esordito Olivieri, che è partito dalla situazione complicata dell’A6 dopo il crollo del viadotto avvenuto domenica. – Stiamo aspettando la definizione del protocollo di sicurezza decisivo, che dovrebbe avvenire a breve. E noi non possiamo che aspettare con ansia che sia definito. Non si tratta di una questione in cui Provincia ha competenza diretta, ma che ha generato e genera ripercussioni in tutto il territorio provinciale. Non so dare una data e un orario precisi. So che Prefettura, Autostrada e Fondazione Cima hanno lavorato al meglio e confido nella riapertura del tratto dell’A6 entro 24 ore“.

Da una criticità (situazione A6) ad un’altra: la chiusura della Sp29 del colle di Cadibona, che ha creato e continua a creare disagi in termini di viabilità, al punto da essere stata ribattezza come “una coda perenne”.

“A breve tornerò sulla Sp29 del colle di Cadibona, – ha proseguito Olivieri. – Stanno lavorando 5 squadre di 3 ditte diverse senza sosta e abbiamo trovato soluzioni ai problemi che si sono venuti a creare: vogliamo garantire una riapertura che sia il più definitiva possibile. Puntiamo alla riapertura a doppio senso direttamente, ma ciò necessità ancora di lavoro. Diciamo che entro l’inizio del finesettimana dovremmo tornare ad una situazione di parziale normalità“, ha concluso Olivieri.