Liguria isolata, piove sul bagnato: venerdì sciopero nazionale dei treni

Regione. Piove sul bagnato nella “Liguria isolata”, dove è difficile, per non dire impossibile in certe zone, spostarsi in macchina e anche con i mezzi pubblici.

Una situazione ulteriormente aggravata dal nuovo sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato italiano, previsto dalla mezzanotte di giovedì 28 novembre fino alle 21 di venerdì 29 novembre. Lo sciopero prevede alcune eccezioni che però, al momento, non risparmiano disagi alla Liguria.

Il comunicato infatti riferisce che a scioperare sarà il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato “ad eccezione del personale Rfi Spa operante in Piemonte e Valle D’Aosta e del personale della Direzione Regionale Liguria di Trenitalia spa”. Ovvero, in Liguria sciopererà comunque il personale Rfi e in Piemonte quello di bordo.

Tradotto, questo vorrà dire che in Liguria sciopereranno tutti tranne il personale di bordo. Biglietterie chiuse, ma treni in funzione dunque? Non proprio, perché invece in Piemonte sciopereranno solo macchinisti e controllori. Il che significa guai per i savonesi, quantomeno per i treni il cui personale è garantito dal Piemonte. Va anche precisato che lo sciopero non coinvolge Cgil, Cisl e Uil ma solamente sindacati autonomi, per cui va capito quale sarà la reale adesione da parte dei lavoratori.

In ogni caso lo sciopero nazionale garantisce, per i treni regionali, i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (come da orario ufficiale Trenitalia) Si prevede l’effettuazione di servizi per le relazioni a maggiore traffico di passeggeri.

Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima e dopo la sua conclusione. Non previste modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrenza.