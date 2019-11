Torneo dei Gironi: l’ex vadese Lorenzo Malagrida protagonista a Coverciano

Calice Ligure. Grande soddisfazione per il giovane centrocampista Lorenzo Malagrida.

L’ex giocatore del settore giovanile del Vado, classe 2003, che da quattro stagioni milita nella Sampdoria, ha fatto parte dei convocati per il Torneo dei Gironi con la Selezione B guidata da mister Mirco Gasparetto.

La manifestazione, riservata alla categoria Under 17, si è svolta da venerdì 22 a domenica 24 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, a Firenze. La Selezione B si è classificata terza, battendo nella finale la Rappresentativa Lega Pro per 4-2. Un successo che porta la firma di Lorenzo, autore di una grande prova: in occasione del primo gol, è stata sua la punizione magistrale suqlla quale Riosa di testa ha insaccato. Poco dopo il calciatore ligure ha colpito un palo. Poco prima dell’intervallo Malagrida ha servito a Peschetola l’assist per il 2 pari.

Malagrida è nato a Pietra Ligure e abita a Calice Ligure. Ha tirato i primi calci al pallone nel Finale, per due anni, prima di passare alle giovanili del Vado, dove è cresciuto calcisticamente.

L’anno scorso, segnando quattordici reti e fornendo ottime prestazioni, ha contribuito a fare approdare la sua formazione ai playoff nazionali.

Lorenzo ha un fratello più piccolo che attualmente gioca nel Vado ed uno zio, Antonio Manicone, che è stato calciatore ed ora è il secondo allenatore della Nazionale svizzera.