Savona. Nella serata di ieri, lunedì 4 novembre, USD Legino e Academy Savona Legino hanno ottenuto una delle loro vittorie più belle, al di fuori dai campi da gioco.

Una serata di beneficenza al fianco dell’Associazione Cresci per un progetto, quello dei supereroi in corsia, in grado di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati di quelli che giocano sui campi di calcio, ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Paolo.

Al Ruffinengo, dalle ore 18, Capitan America, Batman e Spiderman hanno intrattenuto i giovani calciatori. Verso le 19,30 è stato preparato un buffet all’interno della struttura del campo.

I presidenti Piero Carella e Fabio Siriani, i vicepresidenti Mauro Perria e Roberto Arboscello, il direttore tecnico Fabio Tobia, hanno consegnato a nome di tutte le società Legino e Academy al presidente della Cresci un assegno di oltre 1.300 euro, tutti devoluti in beneficenza. Perché, per una comunità, fare sport significa anche questo.

Alla serata hanno preso parte anche le due campionesse di nuoto sincronizzato Linda Cerruti e Federica Sala, atlete della Rari Nantes Savona e della Nazionale italiana.