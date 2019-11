Lega, è il senatore Paolo Ripamonti il nuovo commissario a Savona

Savona. Il senatore Paolo Ripamonti è stato nominato Commissario della Lega in provincia di Savona.

“Ringrazio Edoardo Rixi e tutta la Lega Liguria per la fiducia riposta in me per il ruolo di commissario della Lega per la provincia di Savona, – ha dichiarato a margine della nomina. – Un avvicendamento che garantisce un nuovo assetto in vista delle elezioni regionali, un appuntamento importante per la nostra terra, in cui la Lega vuole mettere in campo il massimo impegno”.

“Amiamo la nostra terra, sempre tra la gente per dare risposte alle esigenze dei liguri, ancor di più in questo momento così delicato. Un Grazie mio e di tutta la Lega all’amico Roberto Sasso del Verme per l’ottimo lavoro in veste di segretario provinciale e che da oggi sarà ancor più presente sul territorio sia come Sindaco che come militante”.

“Ci aspettano mesi di grandi sfide, in cui la Lega di Matteo Salvini sarà sicuramente protagonista, in provincia di Savona, in Liguria, in tutto il Paese”, ha concluso Ripamonti.