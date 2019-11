Le migliori strategie per promuovere contenuti di bellezza e salute su Facebook

Il settore del benessere, della salute e della bellezza offre oggi molte opportunità di affermarsi professionalmente e di intraprendere attività interessanti e gratificanti: dal centro fitness, alla profumeria, allo studio di estetica e hair styling, alla SPA. Le occasioni per prendersi cura del corpo, dell’aspetto fisico e dell’equilibrio interiore sono ormai parte della vita quotidiana.

Per chi opera in questo contesto, diventa necessario intraprendere anche un’attività di promozione e di marketing, sia per consolidare le relazioni con i propri clienti più fedeli, sia per farsi conoscere e promuovere la propria attività. Fortunatamente, oggi è possibile avere a disposizione uno strumento potente ed efficace come i canali social che permettono, Facebook in particolar modo, di elaborare una strategia di comunicazione personalizzata e studiata su misura, in relazione al target di riferimento e a quelli che sono i propri obiettivi da raggiungere.

Utilizzare Facebook come strumento di promozione e fidelizzazione clienti. Ormai qualsiasi professionista, soprattutto se opera in un ambito così trendy come lo sono appunto l’estetica, la salute e la bellezza, possiede una pagina Facebook che utilizza per farsi conoscere o per pubblicizzare periodicamente le proprie iniziative. In realtà, promuoversi su Facebook nel settore salute e del benessere rappresenta un metodo molto efficace per pubblicizzare un’attività, per farsi notare sul mercato e per mantenere i contatti con i propri clienti, invogliandoli a ritornare più spesso.

Ovviamente, occorre saper gestire la propria pagina con professionalità ed efficacia, evitando quindi di limitarsi a pubblicizzare le offerte e gli sconti, ma offrendo ai propri followers una serie di contenuti mirati e interessanti, che possono aggiungere valore alla pagina personale e al contempo trasmettere un’immagine di competenza e serietà.

In base ai servizi proposti, si possono trattare argomenti paralleli e comunque correlati: consigli ispirati alle tendenze più recenti per rinnovare il look, suggerimenti per una dieta naturale e detox, per iniziare un percorso di allenamento, per affrontare i mesi più freddi o il caldo eccessivo. O ancora, consigli di bellezza per la pelle del viso, per il corpo e per i capelli, orientando i lettori alla scelta dei prodotti migliori o all’uso di cosmetici naturali preparati in casa.

Organizzare il proprio tempo per gestire la pagina Facebook

Come si è detto, gestire i contenuti di una pagina Facebook con professionalità non è un lavoro semplicissimo e, per ottenere un risultato eccellente, è necessario riservare a questo lavoro un certo impegno quotidiano. Per facilitare il lavoro di creazione dei contenuti e gestione della pagina, oggi è possibile contare su applicazioni e strumenti dedicati, come per esempio Spidwit, che svolge tramite un apposito motore di ricerca intelligente un lavoro di ricerca e selezione di contenuti e immagini interessanti, selezionati in base all’argomento desiderato, usufruibili per essere pubblicati e modificabili a piacere.

Un piano editoriale efficace per attirare l’attenzione dei clienti

Per incentivare l’interesse dei clienti e per pubblicizzare la propria attività, è importante elaborare un piano editoriale di qualità, studiato con precisione e attenzione in base al target di riferimento.

La scelta è molto vasta, e non si limita ai contenuti destinati all’intrattenimento, ma permette un’ampia libertà di espressione: consigli per raggiungere un migliore stato di benessere fisico e psicologico, guide dedicate a cosmesi, fitness, dieta e così via; e ancora, articoli di approfondimento creati personalmente o ricercati da fonti specializzate, testimonianze riguardo ai risultati ottenuti con una dieta o un programma di allenamento, frasi evocative e citazioni, per trasmettere una sensazione di armonia e di relax, e ogni altra idea che può legarsi alla propria attività professionale.Ovviamente, senza esagerazione, tra un contenuto e l’altro si consiglia di inserire informazioni specifiche sul proprio lavoro: servizi, offerte speciali, promozioni, novità e altre informazioni utili.