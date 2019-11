Le due Albisole unite per celebrare la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

Albisola Superiore/Albissola Marina. Sabato 30 novembre, alle 14.30, i Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, in collaborazione con lo Sportello Antiviolenza Alda Merini e l’associazione di Promozione Sociale La Bella Brezza, promuovono una passeggiata per le vie cittadine “A passo d’arte”.

I partecipanti all’evento si incontreranno sul ponte Sansobbia, simbolo della comunione di intenti e dell’unione dei due Comuni nella lotta contro un fenomeno tanto diffuso, ma ancora sommerso.

Si recupera così l’iniziativa organizzata in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La sensibilizzazione della cittadinanza su una tematica così importante vuole passare attraverso un messaggio positivo, che rappresenti, da un lato, la possibilità per il singolo di denunciare le violenze o comunque di trovare accoglienza tramite l’ascolto in un luogo protetto, dall’altro, la forza dell’aiuto proveniente da parte della comunità.

Ecco, quindi, una camminata attraverso le due Albisole, con piccole parentesi d’arte, realizzate con l’aiuto di associazioni del territorio, che vogliono fornire uno spunto di riflessione, ma al contempo di svago, su un tema estremamente delicato. Saranno presenti con il loro contributo la scuola di danza Arabesque, gli artisti dell’Accademia Musicale del Finalese Silvia Remaggi e Dino Cerruti e l’attrice Silvia Chiappelli.

Palloncini rossi, musica, canti e poesie, riempiranno le due ore dedicate all’evento. Al termine della camminata le volontarie dello Sportello Antiviolenza Alda Merini saranno a disposizione per informazioni sul funzionamento del punto d’ascolto e offriranno una merenda ai partecipanti.

Lunedì 2 dicembre, alle 11, lungo la passeggiata Eugenio Montale all’altezza dell’Ufficio Informazioni Turistiche (parcheggio vecchia stazione), il Comune di Albisola Superiore inaugurerà la panchina contro la violenza sulle donne, progetto artistico realizzato dalle classi 3B e 3C dell’Istituto Comprensivo delle Albisole sotto la direzione della Professoressa Rosalba Palinuro.