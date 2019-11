L’Aurelia riapre e Autofiori lancia lo sconto del 50% tra i caselli di Pietra e Finale

Pietra L./Finale L. “Da lunedi 2 dicembre sconto del 50% sul pedaggio autostradale nel tratto dell’a10 compreso tra i caselli di Finale Ligure e Pietra Ligure”. Per molti savonesi suonerà un po’ come una “beffa” il comunicato stampa inviato da “Autofiori” che informa del taglio del prezzo nella tratta autostradale che, per diversi giorni, è stata l’unica via di collegamento tra le due località rivierasche.

Nei giorni scorsi, infatti, era stata chiusa la via Aurelia (oggi riaperta) all’altezza della galleria Caprazoppa a causa di una frana. Ma anche a Verezzi, in via Barrili (anche questa poi riaperta), lo stesso problema aveva reso necessario un intervento degli operai comunali per ripristinare la viabilità, eliminando in questo modo la “seconda chance” – per finalesi e pietresi – alternativa al percorso autostradale.

La decisione, si legge nella nota di Autofiori, è stata “assunta per ridurre i gravi disagi all’utenza a causa delle difficolta’ lungo la viabilita’ ordinaria per gli eventi franosi che hanno colpito l’area del savonese. l’agevolazione continuerà fino al termine dell’emergenza”.

Spiegano da Autofiori: “Nei giorni scorsi, durante la chiusura dell’Aurelia all’altezza della galleria Caprazoppa a causa di una frana, gli automobilisti erano costretti a deviare Autostrada dei Fiori rende noto di aver deciso, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concedere uno sconto pari al 50% sul pedaggio autostradale nel tratto dell’autostrada A10 con entrata al casello di Finale Ligure e uscita al casello di Pietra Ligure e viceversa, a partire dal prossimo lunedì 2 dicembre”.

“La decisione è stata assunta dalla Società, anche sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni e dai rappresentanti del territorio, per venire incontro ai gravi disagi cui è costretta la cittadinanza savonese e ligure a causa della situazione derivante dagli eccezionali eventi metereologici degli ultimi giorni che hanno determinato numerosi fenomeni franosi che impediscono la circolazione lungo la viabilità ordinaria tra i comuni di Finale Ligure e Pietra Ligure – comunica la società -l’agevolazione continuerà fino al termine dell’emergenza lungo la viabilità ordinaria. L’importo del pedaggio, nella misura del 50%, sarà riconosciuto dalla Concessionaria dietro presentazione degli scontrini in originale o della fattura Telepass”.

“Maggiori informazioni in dettaglio sulle modalità con cui gli utenti dell’autostrada nel tratto interessato potranno accedere a tale agevolazione saranno disponibili a partire da lunedì 2 dicembre p.v. sul sito della società Autostradadeifiori.it” termina la nota.