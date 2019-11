Lascia la moglie in macchina per cercare funghi, ma non rientra e scatta l’allarme

Dego. Allarme nel pomeriggio di oggi nei boschi di Dego, in Val Bormida.

Un signore si è diretto in auto assieme alla moglie in uno dei sentieri della zona boschiva, ha deciso di parcheggiare la macchina a bordo strada e addentrarsi in cerca di funghi.

L’episodio si è verificato intorno alle 15 e 30 di oggi pomeriggio: “Torno subito…” avrebbe detto l’uomo, facendo credere di conoscere il posto. Ma dopo un pò è scattato l’allarme, in quanto la donna non ha più visto rientrare il merito, che evidente si era smarrito nei boschi. Grazie ad un altro signore che stava passando per caso sono stati avvisati i soccorsi.

Sul posto sono prontamente accorsi vigili del fuoco, soccorso alpino e personale sanitario, che avevano iniziato le ricerche, fino a quanto non è stato lo stesso disperso ad avviare la moglie che si era rifugiato in una casa, nel comune di Giusvalla.

L’uomo sta bene e l’allarme è, per fortuna, rientrato.