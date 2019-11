Ladri in azione alle spalle di Pietra Ligure: 3 furti in pochissimo tempo a Ranzi

Pietra Ligure. Il maltempo, le allerte e i disastri non fermano i ladri, tornati nuovamente in azione in provincia di Savona. Questa volta hanno agito a Ranzi, alle spalle di Pietra Ligure, dove hanno provato a mettere in atto 3 furti nel giro di pochissimo tempo.

Finora solo una donna si è presentata dai carabinieri per sporgere denuncia, ma le segnalazioni sono 3.

La prima parla di un tentativo di furto, nella serata di ieri, in un magazzino (di proprietà della donna che ha sporto denuncia), in località Santa Concezione, dove i malviventi avrebbero messo tutto a soqquadro, salvo poi andarsene senza portare via nulla.

Ma ci sono altre due segnalazioni: un uomo si sarebbe ritrovato faccia a faccia con i ladri ieri pomeriggio, all’interno della sua abitazione in borgata Sant’Antonio. Alla vista del proprietario sarebbero però riusciti a fuggire, salvo poi riuscire a penetrare in un’altra abitazione.

Mentre i carabinieri attendono anche le ultime due vittime per formulare la denuncia, sono scattate le indagini per risalire ai malviventi.