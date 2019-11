“La voce della natura in teatro”: al Barone Rampante un esclusivo laboratorio vocale con l’attrice-regista Elisabetta Mazzullo

Borgio Verezzi. La voce della natura in teatro : da sabato al Barone Rampante di Borgio Verezzi un esclusivo laboratorio vocale sui “Paesaggi Sonori” con l’attrice-regista Elisabetta Mazzullo.

Ecco le date: 9/10 novembre; 16/17 novembre; 30 novembre/1 dicembre – Ore 14.30/19.30.

Il laboratorio sarà incentrato sullo sviluppo delle capacità vocali dei partecipanti in termini tecnici e in termini interpretativi:

– In una prima fase più “tecnica” si comincerà dallo sviluppo di un suono di gruppo: attraverso esercizi di training, di riscaldamento e di giochi vocali, cercheremo di avvicinarci a una modalità espressiva più libera e soprattutto più in ascolto con gli altri. Creeremo il suono del nostro gruppo.

– In una seconda fase più “interpretativa” seguirà la creazione vera e propria di diversi “mondi”: in maniera evocativa e ”rumoristica” si entrerà in un uso della voce più immaginifico; in base ai diversi ambienti su cui si sceglierà di immergersi, di volta in volta, diventeremo le colonne sonore viventi di diversi ambienti.

Nei sei giorni di incontro contiamo di lavorare su diversi paesaggi e dunque su diverse tracce sonore e melodiche: La città – Il mercato – Il bosco – La cucina.

Lo scopo di questo lavoro è prima di tutto la scoperta di un modo diverso di usare la nostra voce, per diventare dei suoni viventi in ogni parte del nostro corpo, e risuonare come veri e propri strumenti musicali, a disposizione, per far entrare chi ci ascolta in magici mondi immaginari.

Aperto a tutte le età, specie per chi ama cantare in gruppo.