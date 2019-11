La scarsa rappresentatività politica della Città di Savona

Se uno “numericamente” osserva la provenienza dei politici che hanno cariche in Regione Liguria e in Parlamento e Senato balza agli occhi una sproporzione a favore del ponente savonese, ovvero finalese ed albenganese a scapito del resto della provincia, ed in particolare modo del savonese.

A fronte di un bacino di utenza calcolato dell’ASL 2 “Savonese” di 275.161 residenti in tutta la provincia (dato aggiornato al 31/12/2018), si ha un totale di 69 Comuni distribuiti sui 4 distretti:

Distretto Savonese (120.044) = 43,63 %

Distretto Valbormidese (38.493) = 13,99 %.

Distretto Albenganese (61.507) = 22,35 %

Distretto Finalese (55.117) = 20,03 %

facciamo un confronto coi politici eletti.

Politici eletti in provincia di Savona per il Consiglio Regionale della Regione Liguria (totale = 4):

Paolo Ardenti –Savona —>Cengio

Andrea Melis–Savona

Luigi De Vincenzi–Savona—>Pietra Ligure

Angelo Vaccarezza–Savona—>Loano

popolazione, numero politici, % politici:

savonese (43,63 %), 1 , (25%)

valbormida (13,99 %), 1 , (25%)

finalese (20,03 %), 0 , ( 0%)

albenganese (22,35 %), 2 , (50%)

Parlamentari+Senatori, scartando FRANCESCO BRUZZONE,

praticamente un genovese inviato in un collegio savonese, abbiamo (totale = 4):

MATTEO MANTERO, Savona

e ben tre in provincia:

SARA FOSCOLO, Savona—>Pietra ligure

FRANCO VAZIO, Savona —>Albenga

PAOLO RIPAMONTI, Savona—>Laigueglia

savonese (43,63 %), 1 , (25%)

valbormida (13,99 %), 0 , ( 0%)

finalese (20,03 %), 0 , ( 0%)

albenganese (22,35 %), 3 , (75%)

eletti (75%) di area albenganese a fronte di una popolazione di quell’area di appena il 22,35 %: molto evidente la debolezza del finalese, abbastanza della valbormida, ma anche e soprattutto di “Savona” che ha un solo parlamentare proprio.

Presidente e Consiglio Provincia di Savona (totale = 10):

Luigi Bussalai, Savona

Fiorenzo Ghiso, Savona

Francesco Bonasera, Spotorno

Mattia Fiorini, Spotorno

Alessandro Bozzano, Varazze

Pierangelo Olivieri, (Presidente) Calizzano

Ilaria Piemontesi, Cairo

Rodolfo Mirri, Carcare

Luana Isella, Loano

Eraldo Ciangherotti, Albenga

Massimo Niero, Cisano

popolazione, numero politici, % politici:

savonese (43,63 %), 5 , (50%)

valbormida (13,99 %), 3 , (30%)

finalese (20,03 %), 0 , ( 0%)

albenganese (22,35 %), 3 , (30%)

In provincia la valbormida fa la parte del leone! ma c’è abbastanza equilibrio sul territorio provinciale.

Giunta del Comune di Savona (totale=10):

Caprioglio Ilaria, Savona

Arecco Massimo, Savona

Santi Pietro, Savona

Sotgiu Andrea, Savona

Levrero Roberto, Savona

Romagnoli Ileana, Savona

Scaramuzza Maurizio, Savona

Montaldo Silvano, —-> Alassio

Rodino Doriana, —-> Millesimo

Zunato Maria, —-> Millesimo

savonese 7 , (70%)

valbormida 2 , (20%)

finalese 0 , ( 0%)

albenganese 1 , (10%)

Il Comune di Savona ha ben il 30% di politici di spicco “non savonesi in senso stretto, ovvero cittadini di Savona” di cui 2 valbormidesi = 20 % sul totale.

In conclusione la forza politica della città di Savona è scarsa in:

– Consiglio Regionale della Regione Liguria con un (25%) contro un (43,63 %) atteso;

– Parlamentari+Senatori con un (25%) contro un (43,63 %) atteso;

– Giunta Comunale con un (70%) contro un (100,00 %) atteso.

Recentemente è stato eletto il segretario PD città di Savona:

Stefano Martini, —-> Cairo

ennesima dimostrazione di crisi politica della città di Savona, che importa politici invece che esportarne!

Senza politici “propri” dove si può andare?

cordiali saluti

Paolo Forzano