Savona. La savonese Monya Di Lallo ai campionati internazionali del massaggio.

Per il secondo anno di fila, Monya, estetista e titolare di Diva, centro benessere in via Paleocapa a Savona, è stata invitata a partecipare al Massage Spa Talent, tenutosi a Paestum il 28 ottobre.

Foto 3 di 5









Il Massage Spa Talent è un evento che si tiene ogni anno all interno de “Hair And Beauty Congress” ed unisce massaggiatori provenienti da tutto il mondo. Vi sono tre categorie differenti che si sfidano: la prima sono gli esordienti, la seconda sono i professionisti e la terza è la categoria internazionali.

Monya ha partecipato nella categoria professionisti tra i venti migliori massaggiatori d’Italia ed è l’unica in Liguria.

Con ben più di 30 anni di esperienza nel settore ha presentato il suo massaggio chiamato Mermaid’s massage, unendo tutte le tecniche da lei imparate durante gli anni. Questo massaggio va ad agire a livello posturale, decontratturante, linfatico e drenante, vengono effettuati degli sblocchi segreti che danno un risultato immediato. Il massaggio è stato molto apprezzato dalla giuria, al cui interno vi erano insegnanti e massaggiatori con accademie in Italia, Ucraina, Thailandia, Kazakistan e Russia.

Le è stato consegnato il certificato di eccellenza.

“È stato per me un onore e una emozione grandissima poter partecipare a questo meraviglioso evento, oltre che la sfida del mettermi in gioco è stato entusiasmante potermi confrontare con colleghi provenienti da oltre 15 nazioni: amo il mio lavoro e non si smette mai di imparare” afferma con grande soddisfazione Monya.

Il prossimo giugno invece parteciperà ai campionati mondiali del massaggio che si terranno a Copenaghen.