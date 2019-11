La savonese Giulia Dotta balla davanti ai reali d’Inghilterra: il video dell’esibizione

Savona. Una giornata “da favola” quella di ieri per la ballerina savonese Giulia Dotta. La giovane artista infatti ha ballato, in coppia con il fidanzato Kai Widdrington, al Royal Albert Hall di fronte alla regina Elisabetta per il 75° anniversario del Remembrance Day.

Giulia, nota in Italia per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” (come insegnante degli sportivi Fabio Quagliarella, Clemente Russo e Aldo Montano), è stata prima ballerina, in coppia con Louis Smith, nella tournée inglese “Rip it Up The Show”) dedicata alla musica anni ’70.

Domani entrambi saranno a Dublino presso gli studi Hardmore dove cominceranno i lavori per la quarta edizione del “Dancing with the stars” irlandese.