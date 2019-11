La proposta del Forum Beni Comuni, Legalità e Diritti: “A Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Albenga”

Albenga. Concedere la cittadinanza onoraria di Albenga a Liliana Segre. E’ questa la proposta che Roberto Melone del Forum Beni Comuni, Legalità, Diritti presso la Casa dei Circoli, Culture e Popoli, ha sottoposto all’attenzione del sindaco ingauno Riccardo Tomatis.

Come ricordato da Melone, la proposta di conferire alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria è “già in discussione in alcuni comuni italiani (e anche liguri)”. Tuttavia, secondo il responsabile del Forum tale riconoscimento “sarebbe un atto di grande valore simbolico e di rottura rispetto alla situazione attuale intrisa di razzismo, negazionismo e chi più ne ha, più ne metta”.

Nel caso di Albenga, insignita di recente della Medaglia d’oro al merito civile per la Resistenza, ciò assumerebbe un valore ancora maggiore