Carcare. Dopo le due vittorie ottenute tra le mura amiche, per l’Acqua Calizzano Carcare è arrivata la gioia del primo successo esterno.

Le biancorosse si sono aggiudicate il primo derby ligure stagionale, giocato a Genova nella palestra della Serteco Volley School.

Le arancionere, all’esordio in casa dopo due trasferte inframezzate dal turno di riposo, hanno pagato l’emozione del debutto cedendo il primo set per 20-25. A quel punto le giocatrici allenate da Ivana Druetti hanno cominciato a dominare il march, vincendo la seconda e la terza frazione con gli eloquenti parziali di 25-13 e 25-15.

Le biancorosse, però, hanno avuto il merito di crederci fino in fondo e nel quarto set hanno approfittato di un calo mentale delle padrone di casa per pareggiare i conti con un 19-25.

Per finire, un tie-break emozionante, giocato punto a punto: la formazione di coach Luca Mantoan è riuscita a spuntarla con il minimo scarto, vincendo 13 a 15.

Terzo risultato positivo in quattro giornate, quindi, per le carcaresi. Vale l’ascesa in quinta posizione nella graduatoria del girone A, con 8 punti.

Sabato 16 novembre terzo impegno casalingo per la Pallavolo Carcare: giocherà alle ore 21 contro l’Ascot Labormet Due Torino Play che occupa la nova posizione in classifica.